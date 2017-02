Frédérique Dumas quitte le groupe UDI et la majorité au conseil régional pour Emmanuel Macron

"Le Centre est devenu, au fil du temps, principalement une addition de compromis poursuivant des intérêts individuels, qui donnent aujourd’hui aux Centristes l’image de partenaires peu fiables et peu lisibles (...) A l’issue des Primaires de la Droite (...) les cadres de l’UDI ont décidé unilatéralement de soutenir le candidat LR victorieux de la Primaire de Droite, François Fillon (...) L’objectif principal étant de négocier un accord électoral d’appareil sur les investitures aux législatives".

Frédérique Dumas, communiqué du 31 janvier 2017.

"Faut-il être fidèle à la règle des appareils politiques, « je m’engage à soutenir le vainqueur de la primaire quel qu’il soit » ou à sa propre règle intérieure « je m’engage à respecter mes convictions » ?"

Frédérique Dumas est élue conseillère régionale d'Ile-de-France sur la liste d'union LR - centristes (UDI et Modem) à Paris menée par Pierre-Yves Bournazel (LR). Elle figure en 10e position. Elle vient d'officialiser il y a 24 heures sa démission du groupe UDI au conseil régional.Sur son compte Twitter, elle indique le titre de son communiqué :avec une question lancinante :Après avoir négocié une place éligible sur une liste d'union LR et Centriste pour être élue au conseil régional Ile-de-France, Frédérique Dumas, qui ne se reconnaît plus dans le programme politique de François Fillon , est maintenant membre du comité politique En Marche, commission Culture d'. Son champion et ses équipes ont opté pour le site américain "Je vote Macron" pour publier son communiqué . A qui le tour ?