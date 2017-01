Grève annoncée dans toutes les directions de la Mairie de Paris le lundi 30 janvier

Un nouveau bras de fer s'annonce entre l'union syndicale CGT des services publics parisiens et la Mairie de Paris. Une mobilisation concertée et collective, des revendications professionnelles et un arrêt total du travail sont prévus le jour du conseil de Paris. Des agents syndiqués de la ville lui demande de faire le « choix politique de se doter d’un Service Public de qualité avec des conditions de travail et de vie digne du XXIème siècle ».



Plusieurs problèmes plombent les relations entre l'exécutif parisien, l'administration parisienne et ses agents.



Le 12 décembre 2016 par exemple, les Inspecteurs de Sécurité de la Ville de Paris dans la toute nouvelle Brigade des Incivilités au sein de l’Unité d’appui du soir (de 16h à minuit) avaient demandé leur « droit de retrait » dans les zones urbaines sensibles de la capitale.



Le problème était que « les inspecteurs de sécurité de l’Unité d’appui du soir ne sont pas assermentés » et que « parfois les équipages à bord des véhicules sont composés de 4 stagiaires sans aucun titulaire ».