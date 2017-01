Interpellation de deux voleurs de touristes asiatiques

Mardi 24 janvier 2017, les policiers du groupe délinquance violente à deux roues de la Sûreté Territoriale parisienne (ST 75), interpellent à Paris deux auteurs présumés de vols à la portière commis au préjudice de touristes asiatiques entre octobre 2016 et janvier 2017.



C’est après un minutieux travail de synthèse et d’investigations physiques et techniques que les enquêteurs sont remontés jusqu’à ce duo de voleurs qui sévissaient sur un scooter en ciblant leurs victimes qui se rendaient sur Paris depuis l’aéroport Charles de Gaulle.



Agés de 21 et 23 ans, les deux hommes étaient déférés au parquet de Paris à l’issue de leur garde à vue.



Source : Préfecture de police.