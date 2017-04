L'éphéméride du vendredi 17 février 2017

Le Saint du Jour

Saint Alexis (XIIIe siècle après JC) : riche marchand florentin, il est le témoin d'une apparition de Marie et fonde "l'Ordre des Serviteurs de Marie" avec six autres personnes qui prennent les voeux de moine ; lui, reste laïc avec des voeux de laïc. Appelé aussi "Frères de Montesennario", ils créent l'Ordre en France de leur vivant mais Louis XV y met fin. La congrégation se développe aussi en Allemagne, en Angleterre, en Amérique et en Afrique. Il a été béatifié et canonisé.



En 1887, au moins, Saint Silvin est le saint fêté le 17 février. D'où les dictons parlant de Saint Sylvain à cette date.