Le défilé pour le Jour de l'an chinois annulé pour la deuxième année consécutive

A Paris le 29 février 2017, l'année du Coq de Feu a débuté le samedi 28 janvier 2017 en Chine un peu avant 23h, heure de Pékin. En Chine, le Nouvel An s'appelle: il correspond au 1er jour du 1er mois du calendrier lunaire. Le Festival du Printemps se termine le 15e jour du 1er mois du calendrier lunaire parLe défilé prévu le samedi 28 janvier 2017 dans le Marais entre le 3e et le 4e arrondissement de Paris a été annulé pour des raisons de sécurité, les associations organisatricesselon une information filtrant de la mairie du 3e arrondissement rapporté par France Info. C'est la deuxième année consécutive que le défilé pour le Jour de l'an chinois est annulé. L'année dernrière c'était en raison de l'état d'urgence.En revanche, dans le quartier de Belleville dans le 20e arrondissement de Paris, le défilé a bien eu lieu. Non confirmé le samedi 28 janvier, il s'est tenu le dimanche 29 janvier au matin, soit en même temps que le début de l'année du Coq de Feu en République populaire de Chine le samedi 28 janvier au soir.Prochain rendez-vous : le défilé prévu le 5 février dans le 13e arrondissement entre l'avenue d'Ivry et la place d'Italie pour le Festival des Lanternes qui clôture le Festival du Printemps. L'année du Coq de Feu s'achèvera le 15 février 2018.