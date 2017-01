Plan Neige Verglas Niveau 2 en Ile-de-France

Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

Privilégiez les transports en commun.

Préparez votre déplacement et votre itinéraire.

Prévoyez un équipement minimum (vêtements chauds, nourriture...) au cas où vous seriés obligés d'attendre plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule.

Respectez les restrictions de circulation, les déviations mises en place et les consignes données.

Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.

En cas de verglas, soyez attentif à la chaussée.

Réduisez votre vitesse et gardez les distances de sécurité.

Equipez-vous de pneus neige si cela est possible : une voiture équipée de pneus hivernaux gagne en adhérence.

Renseignez-vous :

- sur les conditions de circulation : www.bison-fute.gouv.fr [circulation nationale] et www.sytadin.fr [circulation en Ile de France].

- sur les conditions météorologiques : www.meteo.fr

- sur les informations et les conseils pratiques de la Préfecture de police de Paris via le site Internet www.prefecturedepolice.fr et les réseaux sociaux : compte Twitter @prefpolice et compte Facebook Préfecture de police.

- sur les informations et les conseils pratiques dans les médias : stations de radio notamment France bleu 107.1 pour la région Île-de-France et radio autoroutière 107.7 FM pour l’ensemble du réseau, chaînes de télévision, notamment France 3 IDF pour la région Île-de-France.