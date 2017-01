En raison de la poursuite de l'épisode de pollution atmosphérique, la ville de Paris a demandé au Préfet la mise en place de la circulation différenciée sur la base des vignettes Crit'Air, une mesure inédite en Ile-de-France, en remplacement de la circulation alternée.La vignette Crit'Air est obligatoire pour circuler dans Paris de 8h à 20h du lundi au vendredi, et dans le périmètre de l'A86 en cas de pic de pollution. Circulation différenciée oblige, les véhicules équipés de vignettes Crit'Air de catégories 4 et 5, ainsi que les véhicules non classés, sont interdits de passage dans le périmètre concerné.