Abdelkrim Zbidi, le ministre de la Défense candidat à la présidence de la République Tunisienne

Originaire de Mahdia, entre Sfax et Monastir dans l'est de la Tunisie, Abdelkrim Zbidi fait ses études à Lyon en France d'où il revient Docteur en médecine. Ministre de la Défense depuis janvier 2011, aujourd'hui âgé de 69 ans, il se porte candidat à l'élection présidentielle 2019. Abdelkrim Zbidi n'est pas un candidat comme les autres : humble, il n'arbore pas, par exemple, de nombreux gardes du corps, ni de longs cortèges de voitures pour ses déplacements.



La mission principale d'Abdelkrim Zbidi est la lutte contre le terrorisme. La Tunisie est victime d'attaques armées et d'attentats suicides. L'attentat au Musée du Bardo à Tunis le mercredi 18 mars 2015 touche le tourisme de plein fouet. Il est revendiqué par l'Etat Islamique et tue 24 personnes dont 21 touristes. Trois mois plus tard, le vendredi 26 juin 2015, c'est un attentat contre un hôtel de Sousse. Le bilan : 38 personnes tuées. Quatre ans plus tard, le double attentat à Tunis le jeudi 27 juin 2019 est revendiqué par Daesh. Le policier tué démontre que la guerre contre le djihadisme porte ses fruits : un seul mort est à déplorer.