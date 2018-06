Aimer Paris : Serge Federbusch se lance pour gagner Paris

Avec "Aimer Paris", il annonce sans surprise sa décision de briguer la succession d' Anne Hidalgo Pour nombre de lecteurs du Delanopolis (ils sont des milliers à Paris inscrits à la Newsletter), Serge Federbusch a toute leur confiance et ils pensent qu'il a toutes les qualités pour être Maire de Paris : "Il ferait un excellent Maire de Paris" disent-ils. C'est donc sans surprise que Serge Federbusch se lance de nouveau dans la bataille des municipales.Serge Federbusch commence sa carrière professionnelle au tribunal administratif en sortant de l'ENA, puis part dans une Ambassade en Asie du Sud-Est avant de revenir à Paris. Féru d'histoire (il a un DEA d'Histoire en plus de ses études juridiques en droit public), il est également écrivain.Elu à Paris sur une liste divers droite en 2008 au conseil du 10e arrondissement, il fonde également le micro-parti politique Le Parti des Libertés, parti libéral, en 2010, et se porte candidat aux élections législatives de 2012 et aux municipales en 2014, avec Charles Beigbeder, sur les listes Paris Libéré. Le hasard veut que Marcel Campion récupère le nom en 2017 pour lancer son mouvement du même nom en 2018.En 2013, Serge Federbusch lance le débat des primaires à droite avec Jean-François Legaret maire du 1er arrondissement, alors président du groupe UMPPA au conseil de Paris, François Lebel maire du 8e arrondissement et Vice-Président du CNIP, Vincent Roger conseiller régional, alors conseiller de Paris du 4e arrondissement, ainsi que Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris du 18e arrondissement, alors conseiller régional, réunis au sein de l'association "Paris A Nouveau" , laquelle n'existe plus.En 2013 encore, il révèle qu’Anne Hidalgo, alors Première adjointe au Maire de Paris Bertrand Delanoë depuis mars 2001, est partie à la retraite à l'âge de 52 ans . Cette révélation braque les lumières sur la carrière professionnelle de la première adjointe et le sujet intéresse peu à peu la presse et les élus de l'opposition. Alerté en 2017, le Parquet National Financier (PNF) précise en mai 2018 que le fait d'avoir eu un travail au ministère du Travail pendant la campagne des municipales à Paris de 2001, puis en tant que Première adjointe du Maire de Paris Bertrand Delanoë, étaient "des faits prescrits" car remontant à plus de 12 ans.