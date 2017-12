Exposition "Petits Riens" d'Itinéraires-art contemporain

"Petits Riens", un vaste thème pour cette nouvelle exposition d'Itinéraires-art contemporain qui présente les œuvres de 33 de ses artistes.



Elle nous interroge sur la question du lien entre "le Petit Rien et le Grand Tout", ainsi que le résume si bien Valérie Fanchini, auteur du visuel de l'affiche de l’événement :

"Du Petit Rien au Grand Tout, il n’y a qu’un pas. Le Rien dans le Tout et le Tout dans le Rien, du microcosme au macrocosme, le vivant n’est pas dissociable. Tel le battement d’aile du papillon. ”



Le grand poète et écrivain Victor Hugo aborde également le sujet dans "Les Misérables" :

” [...] Que savons-nous si des créations de mondes ne sont pas déterminées par des chutes de grains de sable ? Qui donc connaît les flux et les reflux réciproques de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, le retentissement des causes dans les précipices de l’être, et les avalanches de la création ? ” [...]



Serge Gainsbourg en fut également inspiré : “ Ce sont ces petits riens… Que j’ai mis bout à bout…Ces petits riens…Qui me venaient de vous ”...



Vu sous un autre angle, ces "Petits Riens" peuvent aussi être associés au recyclage, à la récupération de petits matériaux en fin de vie, qui glanés, apportent matière et inspiration aux artistes pour alimenter leurs créations.



Basée à Paris, Itinéraires-art contemporain est une association d’artistes engagée dans le monde et les tendances de l’art d’aujourd’hui qui regroupe des artistes d’origines diverses.



Créée à Levallois-Perret dans les années 80, elle a déjà initié une cinquantaine d’expositions en France et une vingtaine d’échanges à l’international, dont au Mexique et en Chine.



Loin des écoles, des chapelles et des clubs fermés, chacun de ses membres se singularise par une recherche et un itinéraire personnels.

À Itinéraires-art contemporain, chaque exposition est pour eux une occasion de rencontres et de confrontations de points de vue, d’approches, dans une variété de matières, techniques, formes et couleurs.