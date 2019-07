L'apport de Christine Lagarde au fonctionnement du conseil de Paris

Flash-back d'une séance du conseil de Paris sur le débat d'orientation budgétaire que Christine Lagarde , conseillère de Paris du 12e arrondissement de Paris (1) et avant tout Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ne manque jamais pendant trois ans. Elle siège au conseil de Paris de mars 2008 à juin 2011 et démissionne de son mandat d'élue locale pour prendre la direction générale du(FMI) à Washington (Etats-Unis).En octobre 2008, la ministre-conseillère de Paris assiste au conseil de Paris où elle écouteA l'issue de sa communication,quitte la salle. Après une courte suspension de séance, la première adjointe, Anne Hidalgo , préside la séance. Elle déclare :Christine Lagarde, Ministre en fonction de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, la remercie, et poursuit son intervention par ces mots :Un vent de protestations s'élève des fauteuils où siègent les élus des groupes Socialiste, Radical de gauche et Apparentés (70 élus SRGA), Communiste (8 élus PCF), Mouvement Républicain et Citoyen (5 élus MRC) et Europe Ecologie Les Verts (9 élus EELV) (2).Christine Lagarde répond avec calme :Elle rentre dans le vif du sujet :Comme de nouvelles protestations fusent des bancs de la majorité municipale, Anne Hidalgo demande :Christine Lagarde :Les élus applaudissent sur les bancs des groupes Union pour une Majorité de Progrès à Paris et Apparentés (56 élus UMPPA) et Centre et Indépendants (10 CI). (3)Christine Lagarde :D'un côté de la salle du conseil, l'opposition municipale applaudit et de l'autre côté, la majorité proteste. Cette dernière a hâte de défendre et voter le vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentésChristine Lagarde :Anne Hidalgo rétorque :Christine Lagarde :L'Union pour une Majorité de Progrès à Paris et Apparentés (UMPPA) et le Centre et Indépendants (CI) l'applaudissent.Christine Lagrde :L'opposition municipale l'applaudit.Christine Lagarde :Les membres de l'Union pour une Majorité de Progrès à Paris et Apparentés (UMPPA) et du Centre et Indépendants (CI) l'applaudissent.Christine Lagarde :Les élus applaudissent sur les bancs des groupes Union pour une Majorité de Progrès à Paris et Apparentés (UMPPA) et Centre et Indépendants (CI).Christine Lagarde :Les élus des groupes UMPPA et Centre et Indépendants l'applaudissent.Anne Hidalgo, première adjointe et présidente de séance :Cette fois-ci, c'est au tour des applaudissements des élus des groupes Socialiste, Radical de Gauche et Apparentés (SRGA), Communiste (PCF), Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) et Europe Ecologie Les Verts (EELV) de fuser.Lorsqueest élu en 2012 Président de la République, Bertrand Delanoë refuse en revanche de demander à l'Etatà Paris. Idem pour son successeur à l'Hôtel de Ville.Une fois élue Maire de Paris en 2014, Anne Hidalgo fait comme si le principe de la continuité de l'Etat n'existait pas. Il s'agit pourtant d'un principe constitutionnel selon lequel un Gouvernement est engagé par l'ensemble des actions de son prédécesseur.