Le Maire de Fontenay-aux-Roses En Marche ou non ?

Le maire de Fontenay-aux-Roses adhérent à La République En Marche ?Laurent Vastel ne dément pas l'information révélée par France Info, et ses comptes Twitter et Facebook restent muets comme des tombes. Cet ex-adhérent du MoDem, dans sa jeunesse proche de la gauche (étudiant, il aurait mené une grève dans sa faculté de médecine), devient UDI pour les élections municipales de 2014 à la faveur de l'alliance UMP-UDI-MoDem.A 54 ans, le chirurgien orthopédique est élu Maire de Fontenay-aux-Roses en concluant plusieurs alliances, avec l'ancien premier adjoint au maire PS de Fontenay, avec le candidat LR dissident, et avec des écologistes opposés à la construction de logements à Fontenay. Laurent Vastel suivra les desiderata de chacun et les assumera avant l'explosion de sa majorité municipale en janvier 2018, laquelle ne tient qu'à un fil désormais.Aux élections départementales des Hauts-de-Seine en mars 2015, il rejoint le groupe LR et indépendants, dont l'UDI, en tant que vice-président.En 2017, Emmanuel Macron est élu Président de la République et il ne passe pas du côté En Marche pour les élections législatives. Or l'histoire aurait peut-être pu être différente s'il était resté au MoDem, car au nom de l'alliance MoDem-LREM, Laurent Vastel aurait sans doute pu être élu député des Hauts-de-Seine. S'il souhaite finir sa carrière politique au Parlement, il n'est pas encore trop tard, mais il lui faut pour cela être adoubé par la majorité présidentielle.Au lendemain des élections européennes en mai 2019, les UDI de Fontenay rassemblent 230 voix à Fontenay-aux-Roses. Pour Laurent Vastel, c'est un échec cuisant. Depuis, l'UDI au niveau national, criblée par ailleurs de dettes, fait des appels du pied à la majorité présidentielle pour passer un accord avec elle, en lui livrant sur un plateau des maires UDI. La République En Marche a en effet besoin de s'implanter au niveau local et toute aide est la bienvenue en vue, dans un premier temps, des élections municipales en mars 2020, puis dans un deuxième temps, pour les élections sénatoriales annoncées en septembre 2020.