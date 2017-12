Marché de Noël sur les Champs-Elysées : Loisirs Associés perd sur une question de procédure

« Comme la société Loisirs Associés considérait qu'elle était parfaitement dans son droit, elle n'allait pas faire un procès pour le respect de ses droits !



Il a fallu qu'on lui signifie que certains considéraient qu'elle n'avait pas ce droit là, et ce par la force publique, donc c'est le fameux jour où ils ont voulu s'installer, où la Préfecture les a stoppé et les a invité à dialoguer et à faire une médiation avec la Ville de Paris !



Parce qu'il y a eu deux positions totalement contradictoires : d'un côté, certains considéraient, la Ville, qu'il n'y avait plus de contrat, et de l'autre, qu'on était en plein contrat !



La préfecture en la personne du Préfet de police a essayé d'être un arbitre, un médiateur, ça a échoué parce que la Ville a refusé toute médiation, et donc on a été contraint de saisir le juge. On ne pouvait pas le faire avant ! »