Mercato d'hiver : Rafik Guitane à Rennes jusqu'à 2022

"Je suis très content d'intégrer le club formateur de Rennes. Dans le football moderne, c'est dur d'être un numéro 10. Je me considère comme un milieu de terrain tout simplement. J'essaie de progresser de plus en plus. Je remercie le President et le coach du club rennais pour la confiance placée en moi. Je vais faire de mon mieux pour honorer cette confiance".

Rafik Guitane, jeune espoir français des U19 (appellation FIFA pour les joueurs de moins de 19 ans, de l'anglais Under the age of 19).

Le club breton est tombé d'accord avec le Normand pour le transfert de, un jeune homme de 18 ans. Dans le viseur de Lyon et de Monaco, c'est finalement Rennes qui a pu décocher les services du natif d'Evreux. Le capitaine de l'équipe de France Espoirs s'est engagé pour cinq ans avec une clause libératoire. Il finira en revanche la saison avec son club formateur à titre de prêt.Il rejoindra ses futurs coéquipiers en juillet prochain. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé mais selon des sources proches du club, le Havre AC pourrait récupérer un chèque de 10 millions d'euros pour le transfert de son enfant prodige.Tout le monde se souvient de son match face à Lens alors qu'il venait juste de s'adapter avec l'équipe première du Havre. Tout juste entré en jeu le meneur n'a eu besoin que de deux minutes pour faire éclater son talent sur le stade Océanie : un service de son coéquipier Ferhat, puis un(faire un cercle autour du ballon sans le toucher pour troubler l'adversaire, ndlr) avec beaucoup de sang froid avant de mettre le ballon au fond des filets de l'équipe adverse.Franco-maghrébin, ​Rafik Guitane est sur la bonne voie pour faire une carrière exceptionnelle. Formé au Havre , le milieu offensif du club de la Normandie comptabilise déjà plus d'une vingtaine de matchs depuis qu'il a intégré les sélections de jeunes U17, U18 et U19 ans de l'équipe de France. Très technique, il est considéré comme l'un des très grands espoirs du football hexagonal.Son rêve est de jouer dans un des grands championnats européens et de porter le maillot de l'équipe A. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.