Mounir Belhamiti suppléant dans un mois, François de Rugy député dans un mois

"Cette décision mettra fin à ma fonction de député dans un mois".

Mounir Belhamiti, député de Nantes - Orvault - Sautron, le 16 juillet 2019.

François de Rugy n'est pas encore redevenu député de Nantes, Orvault et Sautron. Suite à sa décision de démissionner de son poste de Ministre d'Etat Ministre de la Transition écologique et solidaire, il rentrera au Palais Bourbon dans 30 jours, ce que communique l'actuel député de Nantes, Orvault et Sautron :Elisabeth Borne remplace François de Rugy à la tête du ministère de la Transition écologique et solidaire en plus de son ministère chargée des Transports qu'elle gère depuis le 17 mai 2017.