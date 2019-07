Municipales à Paris : Robert Ménard apporte son soutien à Serge Federbusch

L'association Aimer Paris, comme tous les candidats à la Mairie, a un projet politique pour Paris. Son fondateurvient de recevoir le soutien de, co-fondateur de l'association Reporter Sans Frontière et du site internet Boulevard Voltaire. Dans le passé proche des milieux anarchistes (LCR), il prend sa carte au PS avant de préférer n'être d'aucun parti politique depuis 1981. En 2014, il est élu Maire de Béziers avec le soutien notamment des membres et sympathisants du Front national, de Debout la République et du Mouvement pour la France, dans une logique de rassemblement des "voix qui ne sont pas entendues".A Paris, Serge Federbusch anime depuis décembre 2007 le site Delanopolis qu'il a lancé pour nous. Son "esprit critique et anticonformiste" plaît. A la tête de l' association Aimer Paris créée en vue des élections municipales, il est soutenu par le SIEL, par le Rassemblement National qui ne présente aucun candidat dans la capitale. Il prône l'union des droites.Issu d'un père artisan tapissier et d'une mère ouvrière devenue libraire, le jeune Serge Federbusch milite au PS puis rejoint l'UMP qui s'ouvre en 2007 aux personnalités de gauche. Depuis 2012, il préfère demeurer Sans Etiquette, c'est-à-dire qu'il n'est pas le représentant d'un parti en tant que tel.Ce choix est partagé par beaucoup de candidats en France, préférant proposer un projet politique plutôt que mettre en avant une étiquette politique. En Ile-de-France par exemple, Valérie Pécresse a donné ce conseil au lendemain des résultats de l'élection européenne 2019 aux maires sortants et élus franciliens de sa majorité en vue des échéances municipales.A Paris le jeudi 11 juillet à 16h, une rencontre ouverte au public sur inscription, compte-tenu du nombre de places, est prévue au 1er étage d'une brasserie parisienne dans le 1er arrondissement de Paris.Le thème choisi est celui de la sécurité dans un contexte où l'adjointe à la Sécurité de la Mairie de Paris a adressé une lettre bien sentie à l'Etat sur l'insécurité dans la capitale :Invité, Rober Ménard devrait expliquer comment, dans la ville de Béziers qu'il gère depuis 2014, il aborde la question de la protection des biens et des personnes en vue, pourquoi pas, d'une adaptation à la Ville de Paris.Sources :