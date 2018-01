Rétro 2017 : La France décroche l'organisation des Jeux après plusieurs tentatives

L'accueil des Jeux Olympiques et Para-Olympiques à Paris et en Seine Saint-Denis offre l'occasion d'accélérer le développement économique dans le département du 9-3 avec la création attendue d'emplois et d'infrastructures sportives.



Paris obtient le 13 septembre 2017 l'organisation des Jeux Olympiques 2024, suite à un accord entre la France, le Comité International Olympique (CIO) et la dernière ville rivale, Los Angeles, qui s'arroge les JO en 2028.



La France a couru la dernière ligne droite avec son nouveau leader, l'atout Emmanuel Macron : "Jeune, dynamique et ouvert sur le monde", selon les dires de Tony Estanguet, co-président du comité d'organisation des JO 2024.



Le projet estimé à 6 milliards d'euros en 2015 par la Maire de Paris Anne Hidalgo se chiffre aujourd'hui 6,6 milliards d'euros. Les opposants aux JO 2024 à Paris redoutent un dépassement des coûts, les JO 2012 à Londres ou les JO 2004 d'Athènes ayant coûté 11 milliards d'euros ; en Grèce, le budget a explosé pour des infrastructures non sportives.



Pour Tony Estanguet, grâce à l'existence de la plupart des infrastructures, "on ne voit pas bien comment le budget pourrait nous échapper".



Le triple médaillé d'or olympique de la discipline Canoë et co-président des JO 2024 a été le principal artisan de cette belle victoire tant attendue depuis presqu'un siècle. La capitale avait organisé les Jeux en 1900 et, la dernière fois, en 1924. Tony Estanguet s'est imposé depuis 2015 comme l'homme fort de Paris 2024, avec un leadership naturel et une diplomatie irréprochable.



Paris et l'Ile-de-France comptent réussir ensemble grâce aux sites emblématiques comme, par exemple, la Tour Eiffel pour le triathlon et le marathon, les Champs-Elysées pour le cyclisme, le Château de Versailles pour l'équitation, ou encore le Grand Palais pour l'escrime.