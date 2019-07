Vendée : l'élection du successeur de Patricia Gallerneau bientôt fixée par le Conseil constitutionnel ?

« en cas de démission d'un député, une élection législative partielle doit impérativement être organisée pour désigner le nouveau député dont le mandat s'achèvera avec la fin de la législature ».

Requête de Raoul Mestre adressée à l'Assemblée nationale, au Ministre de l'Intérieur et à la Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, adressée en copie à la presse - Extrait.

« Roger Quilliot a annoncé sa démission lors d’un entretien avec un journaliste du quotidien « La Montagne » le 14 juillet 1998. Son décès est intervenu le 17 juillet 1998 par suicide. Une élection sénatoriale partielle a été organisée le 27 septembre 1998 dans le Puy-de-Dôme ».

Patricia Gallerneau a été élue au second tour des élections législatives avec 59,58 % des suffrages exprimés face à(LR) ayant recueili 40,42 % des votes exprimés. Raoul Mestre recueille au premier tour 5,73 % des suffrages exprimés sur une liste Divers Droite. Il assure qu'il compte de nouveau se présenter. Selon lui, le Code électoral lui donne raison puisqueAu Président de l'Assemblée nationale et aux membres du Bureau de l'Assemblée nationale, au Ministre de l'Intérieur et à la Ministre de la Justice, Garde des Sceaux à qui a été adressée la requête argumentée de Raoul Mestre, de répondre.Au MoDem, on se tait.Chez LREM, on reste muet.Existe-t-il des pourparlers pour sortir de l'impasse ? Car un précédent existe, explique Raoul Mestre dans sa requête :L'avocat de Raoul Mestre se dit confiant dans la réponse du Ministre de l'IntérieurLa député MoDem de Vendée a été élue sous l'étiquette LREM suite à unconclu le 12 mai 2017 entre les deux formations politiques. Ex-PS, ex-Les Verts, ex-Le Centre pour la France, puis MoDem, puis avec un accord avec l'UMP et l'UDI aux élections régionales de 2015, Patricia Gallerneau accepte l'investiture aux législatives de 2017 réservée à une femme candidate MoDem par, devenu le 17 mai 2017 Ministre d'État ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Son décès, intervenu le 7 juillet, est regretté par une grande partie de la classe politique qui lui rend un vibrant hommage à l'Assemblée nationale le 9 juillet, oùraconte Raoul Mestre dans son communiqué.