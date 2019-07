Vendée : le droit et l'éthique portés devant le Conseil constitutionnel pour la succession de Patricia Gallerneau

« Cette affaire est sans précédent dans l'histoire constitutionnelle. Elle illustre l'affaissement de la démocratie. »

Seize jours après que la député de Vendéese soit éteinte à son domicile le 6 juillet 2019, après avoir rédigé la veille de son décès une lettre de démission entraînant ipso facto la fin de son mandat de député et la tenue de nouvelles élections, Raoul Mestre continue son combat devant leIl vient de déposer le 22 juillet 2019 avant 18 heures une saisine du Conseil constitutionnel contestant l'élection et la qualité de député de Patrick Loiseau. Ex-suppléant deest devenu député à sa place, et il ne veut pas entendre parler de la lettre de démission de Patricia Gallerneau et encore moins d'élections partielles, rapporte Ouest France dans son édition du 18 juillet 2019. La loi est explicite : en cas de démission d'un député, des élections partielles doivent être organisées dans un délai de trois mois.Le Journal Officiel publie le 10 juillet 2019 la communication du ministre de l'Intérieurprocédant au remplacement de Patricia Gallerneau par son suppléant. Le JORF publie par ailleurs une erreur dans la date du décès de Patricia Gallerneau. L'Assemblée nationale fait remonter le début du mandat de Patrick Loiseau au 8 juillet 2019 et alors qu'il prend effet au Journal Officiel le 10 juillet 2019. De plus, le président de l'Assemblée nationale était au courant de la démission de Patricia Gallerneau le 5 juillet 2019, ainsi que l'ont rapporté Le Monde et France Info le 7 juillet 2019, sur la base d'un communiqué de la présidence de l'Assemblée nationale du 7 juillet.