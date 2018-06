Le syndicat CGT ASPS (Accueil Surveillance Prévention Sécurité) a déposé un préavis de grève reconductible pour une durée de 55 minutes pour les personnels du Corps des Agents de Surveillance de Paris et du Corps des Contrôleurs de la Ville de Paris Spécialité Voie Publique, titulaires et non-titulaires, de droit public et autres, à la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP) avec effet le vendredi 08 juin 2018 dès 00h00.Les revendications portent entre autres sur le NBI, la "Nouvelle bonification indiciaire" instituée par la Loi pour permettre aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires à temps complet (temps plein, CPA, temps partiel) ou à temps non complet, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'Etat détachés à la Ville dans la Fonction Publique Territoriale, d'avoir des points d'indices majorés en cas d'emplois à responsabilités ou avec une technicité particulière.Le syndicat CGT ASPS demande à la Ville de Paris que les agents de la filière de la sécurité spécialité voie publique puissent bénéficier de l'alignement du taux de NBI : les inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris, les contrôleurs de la Ville de Paris, les techniciens de tranquillité publique et de surveillance en spécialité sécurité et protection, ...Grâce à ces points d'indices majorés, le NBI permet à l'agent à la retraite de toucher un supplément de pension calculé sur le montant du NBI et de sa durée de perception.Le Corps des Contrôleurs Ville de Paris Spécialité Voie Publique refuse d'ailleurs que les 7 points NBI d'encadrement soient transformés en montant indemnitaire.Les autres revendications portent sur les points suivant :* Régime indemnitaire et compensatoire en rapport avec la filière des métiers de la sécurité,* Conformément au code du travail : attribution de compensations liées à certains travaux pénibles,* Demande de formation d' EPP (Entretien Physique Professionnel) en rapport avec la filière des métiers de la sécurité,* Concertation et négociation sur les modifications du règlement d'emploi le plus rapidement possible,* Suppression des fiches de postes de « chef de brigade et adjoint de brigade »,* Renégociation des cycles de temps de travail,* Renégociation du niveau de sujétion de l'accord cadre ARTT pour les personnels concernés,* Mutualisation des formations dispensées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) au vu de notre qualification et de nos prérogatives,* ​Report du Comité Technique de la DPSP prévu le 18 juin 2018.