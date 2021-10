Ce signal intéressant que l’on croit provenir de Proxima Centauri a maintenant été résolu

Les médias ont rapporté en décembre de l’année dernière Référence intéressante nous sommes dans écoute hack Le projet se trouve dans nos données de radiotélescope. Le signal, baptisé BLC1, ne semble pas être le résultat d’une activité astrophysique identifiable ou d’une quelconque interférence terrestre familière.

Le problème était que nous n’étions pas prêts à en discuter. Lorsque vous recherchez des signes de vie extraterrestre, vous devez être très prudent avant de faire des annonces. L’année dernière, nous venons de commencer nos examens de validation secondaire, et il y avait beaucoup de questions sans réponse.

Aujourd’hui, nous sommes prêts à signaler que BLC1, malheureusement, n’est pas un signal de la vie intelligente extraterrestre. Au lieu de cela, ce sont les interférences radio qui reproduisent le plus le type de signal que nous avons examiné. Nos résultats sont rapportés dans deux Des feuilles dans un astronomie naturelle.

À la recherche d’éruptions solaires et de signes de vie

L’histoire de BLC1 commence en avril 2019, lorsqu’Andrew Zic, qui était à l’époque étudiant au doctorat à l’Université de Sydney, a commencé à observer l’étoile voisine Proxima Centauri avec plusieurs télescopes pour rechercher une activité d’éruption. À 4,22 années-lumière, Proxima Centauri est notre plus proche voisine des étoiles, mais elle est trop faible pour être vue à l’œil nu.

Les éruptions d’étoiles sont des sursauts d’énergie et de plasma chaud qui affecteraient (et détruiraient peut-être) l’atmosphère de toutes les planètes sur leur passage. Bien que le soleil produise des éruptions, elles ne sont pas assez fortes ou fréquentes pour perturber la vie sur Terre. Comprendre comment et quand une étoile éclate nous en apprend beaucoup sur la question de savoir si ces planètes sont propices à la vie.

Proxima Centauri héberge une exoplanète de la taille de la Terre appelée Proxima Centauri b, et les observations d’Andrew indiquent que la planète est Souffre de sévères « météos spatiales ». Bien que le mauvais temps spatial n’exclue pas la vie dans le système Proxima Centauri, cela signifie que la surface de la planète est susceptible d’être inhospitalière.

Cependant, en tant que voisin le plus proche, Proxima Centauri b reste une cible incontournable pour la recherche d’intelligence extraterrestre (ou SETI). Proxima Centauri est l’une des seules étoiles que nous sommes susceptibles de visiter de notre vivant.

À la vitesse de la lumière, un aller-retour prend 8,4 années-lumière. Nous ne pouvons pas envoyer un vaisseau spatial aussi vite, mais il y a de l’espoir Petite caméra sur une voile légère Il pourrait y arriver dans 50 ans et renvoyer des photos.

Pour cette raison, nous avons fait équipe avec Andrew Zek et ses collègues et avons utilisé télescope PAREX CSIRO . (également connu sous le nom de Murriyang dans la langue Wiradjuri) pour exécuter des notes SETI en parallèle avec la recherche d’activité de lueur.

Ci-dessus : signal BLC1. Chaque panneau du tracé est une note vers Proxima Centauri (« on source »), ou vers une source de référence (« off source »). BLC1 est la ligne de dérive jaune, trouvée uniquement lorsque le télescope est pointé sur Proxima Centauri.

Projet d’été intéressant

Nous avons pensé que la recherche de ces notes serait un excellent projet pour un étudiant d’été. En 2020, Shane Smith, étudiant de premier cycle au Hillsdale College dans le Michigan, aux États-Unis, rejoint le Berkeley SETI Undergraduate Research Experience un programme Et j’ai commencé à tamiser les données. Vers la fin de son projet, BLC1 a pris de l’importance.

L’équipe de Breakthrough Listen est rapidement devenue fascinée par BLC1. Cependant, le fardeau de la preuve pour revendiquer la vie extraterrestre est trop élevé, nous ne nous permettons donc pas de nous exciter trop avant d’avoir appliqué tous les tests auxquels nous pouvons penser. Sophia Sheikh a dirigé l’analyse de BLC1, qui était étudiante au doctorat à Penn State à l’époque, et a effectué un ensemble complet de tests, dont beaucoup étaient nouveaux.

De nombreuses preuves suggèrent que BLC1 est un véritable signe de technologie extraterrestre (ou « signature technologique »). Le BLC1 possède de nombreuses caractéristiques que l’on attend d’une signature technique :

Nous n’avons vu BLC1 que lorsque nous regardions vers Proxima Centauri, et ne l’avons pas vu lorsque nous avons regardé ailleurs (dans les notes « Out of Source »). Les signaux interférents sont généralement observés dans toutes les directions, car ils « fuient » dans le récepteur du télescope

Le signal n’occupe qu’une gamme étroite de fréquences, tandis que les signaux provenant d’étoiles ou d’autres sources astrophysiques se produisent sur une gamme beaucoup plus large.

Le signal a lentement dérivé en fréquence sur une période de 5 heures. Un écart de fréquence est à prévoir pour tout émetteur non fixé à la surface de la Terre, puisque son mouvement par rapport à nous provoquera l’effet Doppler

Le signal BLC1 a duré plusieurs heures, ce qui le rend différent des autres interférences provenant de satellites ou d’avions artificiels que nous avons observées auparavant.

Cependant, l’analyse de Sophia nous a amenés à conclure que BLC1 est très probablement une interférence radio provenant d’ici sur Terre. Sophia a pu le montrer en recherchant dans toute la bande passante du récepteur Parkes et en trouvant des signaux « similaires », dont les propriétés sont mathématiquement liées à BLC1.

Contrairement au BLC1, les homologues Acte Ils apparaissent dans des notes en dehors de la source. En tant que tel, BLC1 est coupable d’association avec des interférences radio.

Pas la signature technique que nous recherchions

Nous ne savons pas exactement d’où vient le BLC1 ni pourquoi il n’a pas été détecté dans les observations hors source en tant que signaux similaires. Notre meilleure hypothèse est que BLC1 et ses ressemblances sont générés par un processus appelé Modification, où deux fréquences sont mélangées pour créer une nouvelle interférence.

Si vous avez déjà écouté du blues ou de la guitare rock, vous connaissez probablement l’intermodulation. Lorsque l’amplificateur de guitare est intentionnellement surfait (lorsqu’il est alimenté jusqu’à 11), la modulation interstitielle ajoute une belle distorsion sonore au signal clair de la guitare. Alors peut-être que le BLC1 n’est – peut-être – qu’une distorsion gênante d’un appareil avec un haut-parleur RF hyperactif.

Quelle que soit la raison de BLC1, ce n’était pas la signature technique que nous recherchions. Cependant, cela a fourni une excellente étude de cas, et cela a montré que nos tubes de détection fonctionnent et captent des signaux inhabituels.

Proxima Centauri n’est qu’une des centaines de milliards d’étoiles de la Voie lactée. Pour les rechercher tous, nous devons maintenir notre élan, continuer à améliorer nos instruments et nos tests de vérification, et former la prochaine génération d’astronomes, comme Shane et Sophia, qui peuvent poursuivre la recherche avec la prochaine génération de télescopes.

