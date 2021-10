Éruption volcanique à La Palma : nouvelle éruption de nuit – la lave continue de couler

de la part deÉtiquette Martina proche

Le volcan de La Palma ne montre aucune faiblesse. Une seconde coulée de lave s’abat sur le versant nord et détruit les bananeraies. Le courant n’a pas encore atteint la mer.

La Palma – Une nouvelle éruption s’est produite au volcan de La Palma la nuit dernière. Ensuite, une puissante coulée de lave est tombée près de Takandi, rapporte l’Institut de recherche sur le volcan Involcan Canary. « Paysage à couper le souffle » Involcan a tweeté une vidéo dans laquelle on peut voir des coulées de lave rouge incandescente. La lave coule sur un chemin créé par les courants précédents. Cela le rend plus épais et refroidit au fur et à mesure qu’il descend.

La Palma : le volcan toujours actif

Selon les vulcanologues, les différentes coulées pyroclastiques dévalant le versant de la Cumbre Vieja sont entrées dans une phase de « stabilité et d’atonie ». La deuxième coulée apparue dimanche au nord-ouest du cône volcanique a également fortement ralenti. Au bord du mont Laguna au sud de La Palma, il n’avance qu’à une vitesse de deux mètres par heure. La langue de lave, qui a une température de 1270 degrés, est maintenant à 160 mètres de la mer. Dimanche, la masse de lave roulait toujours vers la mer à une vitesse d’environ 15 kilomètres par heure.

La présidente régionale de l’Institut géographique IGN, Maria José Blanco, a déclaré dans le journal que les plantations de bananes étaient à nouveau dévastées lundi. le scientifique Cité. Parallèlement, selon les données du satellite Copernicus, qui n’analyse que les bâtiments sans en préciser le type, 1956 bâtiments sont classés comme détruits et 60 partiellement endommagés ou en danger. Plus de 760 hectares sont recouverts d’une couche de lave d’un mètre d’épaisseur, dont 228,09 hectares sont cultivés (128 hectares sont des bananeraies, 52 vignobles et 19 avocats).

Les scientifiques considèrent toujours qu’il n’est pas certain que la lave atteindra la mer mardi soir avec le débit et la vitesse du courant. Ce qui est certain, c’est que tôt ou tard la masse atteindra l’océan Atlantique et formera un nouveau cap. Le courant principal se jette dans la mer depuis deux bonnes semaines et y crée un nouveau cap, qui faisait déjà plus de 36 hectares lundi. Une cinquantaine de terrains de football y sont adaptés.

Éruption volcanique à La Palma

Le volcan de Cumbre Vieja (1 949 mètres) sur l’île canarienne de La Palma est entré en éruption le 19 septembre 2021 pour la première fois en 50 ans. Des coulées de lave massives ont jusqu’à présent détruit plus de 1 800 bâtiments et près de 790 hectares de terres. Les îles Canaries, qui comprennent également les îles de vacances populaires de Gran Canaria, Tenerife et Lanzarote, sont d’origine volcanique. Cumbre Vieja était autrefois considéré comme un volcan en sommeil.

Volcan à La Palma : Pas de trafic aérien pour le week-end

Pendant ce temps, les opérations aériennes ont repris lundi à La Palma après une pause de deux jours. Mais seulement pour quelques heures. La compagnie aérienne Pinter a dû annuler ses quatre derniers vols prévus en raison de cendres sur la piste. L’aéroport de l’île est resté opérationnel pendant le week-end, mais les cendres volcaniques ont augmenté dangereusement. Des compagnies aériennes telles que Binter ont annulé des vols.

Éruption volcanique à La Palma – enfants portant des masques et des lunettes à l’école

Malgré la situation difficile de La Palma, l'île essaie de conserver un peu de naturel. Depuis plus d'un mois, les enfants de l'une des zones les plus touchées de la vallée d'Aridane ont repris le chemin de l'école pour la première fois. Le départ pour plus de 4.500 élèves et 600 enseignants s'est déroulé dans des conditions difficiles – sous une pluie de cendres, selon les médias locaux. Ils étaient en quelque sorte enfermés dans leurs salles de classe. En raison de la mauvaise qualité de l'air, les fenêtres et les portes ont dû être fermées. Les pauses dans la cour d'école sont tabous. En quittant la classe, les enfants devaient porter des masques, des lunettes et des chapeaux avec des visières FFP2. On ne sait pas quand le volcan se stabilisera.

