Hertha tremble grâce à deux buts du Joker en huitièmes de finale – BZ Berlin

Festival et hirondelle garantissent Hertha 3-1 au deuxième tour de la Coupe à Münster !

Coach Bal Darday : « Nous sommes très heureux d’avoir parcouru une autre distance. Nous savions que ce serait un match de coupe difficile et nous étions prêts à tout. »

Hertha avec un total de 7 nouveaux joueurs par rapport à la victoire de Gladbach. Et les nouveautés s’occupent de la conduite tout de suite.

Ekkelenkamp zu Selke, qui passe au dessus de la tête de Jastrzembski et Jovic le frappe dans la surface. Un départ fulgurant pour les Berlinois, après 124 secondes ils mènent 1-0 !

Mais ensuite la normale revient et la 4e Division fait face à un froid glacial. Langletz a d’abord échoué au poteau, puis le ballon est tombé sur Detters, glacial et humide, à 1:1 (41).

Le co-entraîneur Zecke Neuendorf n’aime pas ça du tout, il est juste énervé, grommelant contre tout le monde, voyant du jaune pour ça.

Monstre dans la voie rapide – et se ralentit. Ramberg l’avait déjà délibérément averti de tomber devant Darrida. Un filet avalé, l’arbitre Frank Wallenburg droit apparaît rouge-jaune (45).

Darday : « Nous étions en contrôle jusqu’à la 15e minute. Puis le jeu a un peu éclaté. Je savais déjà à la pause que la séparation n’allait pas être un énorme avantage. »

correct! Monstre avec un homme plus bas sur la détente. Il n’aime pas du tout Dardai, il fait monter Serdar et Richter pour Ekkelenkamp et Darida (classé 55). Et le malchanceux Belfodil vient pour l’instant de Jastrzembski (72).

Et ramasser les blagues!

Belvodel a marqué le premier 2:1 pour Hertha avec le droit à bout portant (79). Le premier but de l’attaquant depuis son transfert d’Hoffenheim à Berlin.

Puis le juge, suspendu depuis des semaines, frappe après la passe de Sardar du droit des dix mètres pour prendre la décision. 3:1 (83) – Hertha en huitièmes de finale.

Dardai sourit : « Enfin, je savais qui je pouvais remplacer. » Cela m’a fait avancer !