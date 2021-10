La bière de Boston jette des «millions de caisses» de sels cardiaques Trolley excédentaires, selon le chef

Bière de Boston Le président Jim Koch a déclaré vendredi à CNBC que la société, au lieu d’escompter l’offre excédentaire de ventes difficiles, préférerait l’escompter. Récession des ventes assorties.

« Nous avons été très actifs dans l’ajout de capacité, l’ajout de stocks, l’achat de matières premières comme des canettes et des arômes. De toute évidence, nous en avons acheté plus », a déclaré Koch. Établi Les parents de Samuel Adams, ont déclaré dans une interview « Horaires de fermeture. » « Lorsque la croissance s’est arrêtée, nous avions plus de choses que nous ne pouvions utiliser car il y avait une durée de vie. »

« Nous voulons vraiment avoir ce goût frais et brillant, nous allons donc écraser des millions de produits avant qu’ils ne tombent en panne », a-t-il déclaré, expliquant la perte de revenus de l’entreprise au troisième trimestre.

Selon le Street Account, Boston Beer a perdu 4,76 dollars par action après la clôture du marché jeudi, bien que 561,6 millions de dollars de bénéfices soient passés à 531,5 millions de dollars. La baisse de la société a été affectée par 102,4 millions de dollars de coûts directs et 30,6 millions de dollars de coûts indirects liés à l’effondrement de Hart Cheltser. Selon la publication financière, les deux chiffres sont en avance sur l’avantage fiscal correspondant.

CNBC a demandé Sarah Raison Boston a décidé de jeter le produit au lieu de promouvoir les ventes de bière, et Koch s’est engagé dans cette stratégie.

« Vous savez, ce n’est pas ce que nous faisons à Boston Beer », a déclaré Koch. « Notre objectif est de vendre des produits de haute qualité et de créer des marques de haute qualité. Donc, au lieu d’avoir l’opportunité de sortir sur le marché et d’avoir une mauvaise expérience avec le consommateur, nous avons décidé de prendre la décision difficile et de manger beaucoup de produits, pour s’assurer que le consommateur n’a pas récupéré l’ancien produit et qu’il était mauvais. »

Les résultats du deuxième trimestre de Boston Bear ont été annoncés en juillet Alourdie par des ventes réelles plus faibles que prévu. Cependant, ce n’était pas la seule entreprise de boissons alcoolisées à souffrir financièrement de la faiblesse de Hart Seltzer, qui était une opportunité de croissance brûlante pour les brasseries.

Marques Galaxy J’en ai pris un 66 millions de dollars de frais d’expiration Un inventaire excessif lié au cœur pour le trimestre terminé le 31 août a incité Thai et Corona à manquer les estimations de bénéfices de Wall Street.

Le Corona Heart Seltzer de la Fédération a fait ses débuts l’année dernière, contre des concurrents rivaux Molson Coors Et Unhoser-Bush Infow. Il y a aussi de nouvelles marques Lancé cette année, Etc. Cactus Agave Sharp Celtzer d’Unheuser-Bush.

Le genre Heart Seltzer est devenu une « ruée vers l’or folle », a déclaré Koch, mais il s’attend à ce qu’il « se nettoie » et évolue comme les boissons énergisantes. Il est intégré comme un endroit financièrement sain, Red Bull et Boisson monstre Sert de leader incontesté dans environ 70 % de part de marché intégrée, a-t-il déclaré.

« Nous pensons et [Mark Anthony Group’s] Le clou blanc ensemble représente près de 70% de cela, et puis il y a beaucoup de confusion, et je pense que ce désordre de la longue queue va disparaître », a déclaré Koch. Je pense que cela sera très utile pour la croissance à long terme. Les cœurs appartiennent au genre car les consommateurs ne sont pas si confus. «

Les actions de Boston Beer ont augmenté de 1,63% pour clôturer à 525,64 $ vendredi. Cette action est en baisse d’environ 47% à ce jour.