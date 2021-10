L’Alaska a signalé mardi 11 décès dus au COVID-19 et des admissions à l’hôpital quasi record

L’Alaska a signalé mardi 11 décès supplémentaires liés au virus, 753 nouveaux cas de COVID-19 et des hospitalisations proches des niveaux records.

Le taux de cas en Alaska au cours des sept derniers jours reste le plus élevé du pays et environ cinq fois la moyenne nationale, selon les données de Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Les décès signalés mardi concernaient un homme d’Anchorage dans la cinquantaine. Un homme et une femme d’Anchorage dans la soixantaine ; deux femmes et un homme d’Anchorage dans leurs 80 ans ou plus ; Un homme de Fairbanks dans la cinquantaine ; un homme de Fairbanks dans ses 80 ans ou plus ; un homme et une femme arctiques, tous deux âgés de 70 ans ; et un non-résident dans la cinquantaine qui a reçu un diagnostic de COVID-19 à Fairbanks.

Au total, 688 résidents et 26 non-résidents de l’État sont morts du virus. Au cours de la semaine dernière, le taux de mortalité de l’Alaska pour 100 000 a été le neuvième plus élevé parmi les États américains, mais si l’on considère la pandémie dans son ensemble, l’Alaska a le quatrième taux de mortalité le plus bas du pays, selon le CDC. Les données.

Alors que le nombre quotidien de virus dans l’État s’est récemment stabilisé, les hospitalisations et les décès liés au virus surviennent généralement quelques semaines après une augmentation soudaine des cas, et les responsables de l’hôpital disent que cela pourrait prendre des semaines pour que la baisse des cas se reflète dans le nombre d’hôpitaux.

Mardi, les hôpitaux ont signalé 234 patients COVID-19, dont 37 personnes sous ventilateurs – un reflet de la pression continue sur le système de santé de l’État qui a conduit à la propagation rapide de la variante delta ces derniers mois.

Environ 64,8% des Alaskiens éligibles ont reçu au moins une dose du vaccin, et environ 60% des Alaskiens éligibles sont considérés comme complètement vaccinés.

Dans tout l’État, mardi, 9,32 % des tests sont revenus positifs sur la base du roulement moyen sur sept jours.

