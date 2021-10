Les Dodgers ‘Max Scherzer’ lui ont ‘cuisiné’ la main, mais pense qu’il pourrait potentiellement lancer NLCS Game7

USATSI



Avec Les courageux Mene 3-2 dans sept meilleurs NLCS que Dodgers, Jeu 6 Fixé pour samedi soir à Atlanta. Temple de la renommée du futur Max Scherzer Trié pour commencer le jeu 6 Astuces Sommeil régulier, mais vendredi soir, la nouvelle a été annoncée qu’il avait été griffé à cause de la fatigue de son bras droit. Walker Fuller désir Commencez le jeu 6 à la place avec une courte pause. Il a été classé comme un possible match 7 – si les Dodgers gagnent le match 6 – mais maintenant Scherzer pense qu’il est d’accord pour y participer.

Il s’est entretenu avec des journalistes samedi et a déclaré qu’il s’était un peu trop cuit la main (Via Bill Blankett du registre du comté d’Orange) Il a une chance de terminer le 5e match de NLDS contre les Dodgers en deux jours de repos et de commencer le 2e match de NLCS après deux jours de repos supplémentaires. Il n’a duré que 4 1/3 de manches dans le match 2 et était considérablement à court d’essence. Après le match, a-t-il dit, sa main était « morte ».

Quant au match 7, Scherzer a déclaré qu’il était confiant de pouvoir le commencer s’il se produisait, mais il ne sait pas combien de temps il peut continuer (via Chelsea Janes du Washington Post) Il a noté qu’il avait pu lancer à une distance de 90 pieds chacun au cours des deux derniers jours et qu’il n’avait pas pu le faire les jours précédents suite à la sortie de sa Cam2.

Dans l’ensemble, cela peut être une bonne nouvelle pour les Dodgers, mais ils ne semblent pas déployer un voyage Prime Made Max vintage. Scherzer est un pichet très confiant quand il a raison, alors dire des choses comme s’il n’est « pas sûr » n’inspire pas confiance.

Bien sûr, c’est un compétiteur de premier ordre. Aux World Series 2019, il a gratté dès le début prévu de son Game5 en raison d’une blessure au cou si grave qu’il ne pouvait même pas s’asseoir correctement. Il a éliminé cinq manches sans avoir ses meilleures choses dans le match 7 Autochtones A gagné.

Si Dodgers remporte le match 6, Scherzer est au programme de la série Care 7 et ne devrait pas être surpris s’il prend la colline.