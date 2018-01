L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves Alerte crue et inondations : le point de situation dans le Val-de-Marne à 13h00



Les services de l’État continuent à être pleinement mobilisés tout au long de cette fin de semaine pour gérer les inondations, avec le concours des mairies et des forces de secours et de protection civile.



Pour la Seine, le pic maximal devrait être atteint aujourd’hui à la station d’Alfortville (3m5, soit un niveau inférieur à 2016). Il en sera de même pour la station de Corbeil (4m6, soit un niveau inférieur à 2016). Pour la Marne, la maximum devrait être atteinte dans la journée de lundi à la station de Gournay (5m4) soit une hauteur légèrement supérieure à 2016.



Quatre centres d’hébergements sont ouverts dans le département (3 à Villeneuve-Saint-Georges et 1 à Villeneuve-Le-Roi) où actuellement 226 personnes sont prises en charge. Les équipes de la Croix-Rouge, composées notamment d’infirmiers, étaient présentes sur ces centres pour une veille sanitaire.



Le dernier bilan fait état de 616 foyers ayant subit des coupures électriques et 144 foyers ayant eu des coupures de gaz. Au niveau de la circulation à Villeneuve-Saint-Georges, la RD 138 dans le sens Paris-Province (avenue de Choisy-le-Roi) est partiellement fermée. Le virage de la RN6 pour rejoindre la RD 232 est férmé. A Ablon-Sur-Seine, la RD 249 (quai de la Baronnie) est fermée.



La préfecture et l’ARS rappellent que les réseaux de distribution d’eau continuent à fonctionner normalement dans le Valde-Marne. Aucune installation de production et de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine n’est impactée à ce jour et le dispositif de surveillance régulière sur le terrain est maintenu. Pour toute question ou constatation, vous pouvez contacter votre fournisseur d’eau (numéro du service client inscrit sur les factures).



La préfecture rappelle que des sites internet peuvent être consultés pour vous tenir au courant de l’évolution de la situation :

- La carte de vigilance crue (bulletins d’information à 10h00 et 16h00) sur :

- La carte de vigilance météo sur :

- Egalement, vous pouvez consulter si votre commune est concernée par les cours d’eau le « Réveillon » ou « l’Yerres » sur le

site :



Source : Préfecture du Val de Marne.

