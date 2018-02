L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves Lobbying : la Mairie de Paris publie les rendez-vous indiqués par des élus de Paris sur LobbyCal « d'aller au-delà de ce que prévoit la loi » et « les rendez-vous des élus de Paris avec les lobbies sont désormais publics ».



A la condition qu'ils le souhaitent. Seuls les volontaires utilisent le nouveau dispositif municipal.



Le LobbyCal que la Ville de Paris vient d'adapter : LobbyCal est « né d’une collaboration entre le groupe politique des Verts du Parlement européen, qui a financé le développement de l’outil, et Transparency International » ; il est « couramment utilisé par le groupe politique européen des Verts » au Parlement européen.



Cette information ne figure pas dans le communiqué de presse de la Mairie de Paris qui ne mentionne ni le LobbyCal ni le fait que l'association Transparency International juge la future loi « très en-deçà de ses attentes et appelle Emmanuel Macron à renforcer le dispositif » ; et encore moins le coût du LobbyCal et le montant du lobbying dont la Ville de Paris a fait l'objet.



La communication n'est pas toujours synonyme de transparence.

« Les élus du Conseil de Paris peuvent désormais déclarer leurs rendez-vous avec des lobbies sur une plateforme dédiée, consultable par les Parisiennes et les Parisiens. En novembre dernier, dans un souci de transparence et d’exemplarité, Anne Hidalgo a proposé aux élus du Conseil de Paris d’aller au-delà de la loi Sapin II en permettant à l’Exécutif municipal et aux Maires d’arrondissement de déclarer en ligne leurs rendez-vous avec les représentants d’intérêts inscrits au registre de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).



Alors que la loi, applicable à partir de juillet 2018, faisait reposer cette contrainte sur les lobbies, la Ville de Paris a souhaité aller plus loin, en permettant aux élus eux-mêmes de déclarer leurs rendez-vous sur une plateforme dédiée et ce dès le début de l’année 2018.



L’association Transparency International a accompagné la Ville de Paris dans l’élaboration de ce nouveau dispositif. Désormais, toutes les Parisiennes et tous les Parisiens pourront consulter la liste des rendez-vous des élus de Paris avec les lobbies sur la plateforme transparence » de la Ville : https://transparence.lobby.paris.fr « Nous sommes les premiers en France à rendre public les rendez-vous des élus locaux avec les représentants d’intérêts. Nous sommes convaincus que la transparence est indispensable à l'exercice de la démocratie par les citoyens et permettra de renforcer la crédibilité de l’action publique » Mao Peninou, adjoint à la Maire de Paris en charge du fonctionnement du Conseil de Paris, coordinateur de la mise en place du dispositif.

Source : Communiqué de la Ville de Paris. Vaea Devatine

