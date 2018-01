L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves Opération coup de poing "zéro PV" des Inspecteurs de Sécurité de la Ville de Paris



Considéré comme "illégal" et "inadmissible" par le chef de service de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP), le mouvement des agents de la "brigade anti-incivilités" ayant lancé comme mot d'ordre "la grève des PV" est suspendu jusqu'à nouvel ordre.



Du 1er janvier au 1er octobre 2017, les 1 900 agents de la DPSP ont dressé "61 421 PV" contre les "incivilités" comme le jet de mégots de cigarette ou encore les épanchements d'urine, etc, annonçait Anne Hidalgo lors de l'inauguration de nouveaux locaux pour la DPSP dans le 15e arrondissement.



Et au début du mois de décembre 2017, les agents verbalisateurs s'insurgeaient contre "la verbalisation en civil".



