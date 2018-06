Publicité Quand la Ville de Paris demande à la justice d'ordonner l'évacuation des migrants de son domaine public

Au conseil de Paris du moi de mai 2015, le préfet de police de Paris explique ce qui s'est passé (

Depuis, la Ville de Paris demande à l'Etat de faire partir les migrants de son domaine public. Un arrêt du Conseil d'Etat en juillet 2017 va dans son sens : c'est à l'Etat et non à la Ville de faire libérer son domaine public en assurant les départs vers des centres d’accueil dans d’autres villes ainsi qu’une maraude quotidienne pour les mineurs isolés étrangers.

En mai 2018, le ministre d'Etat ministre de l'Intérieur Gérard Collomb parle de "carence" de la Ville de Paris qui ne saisit pas la justice pour faire cesser les troubles à l'ordre public sur le domaine public où les camps sont installés. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux (La République en marche) explique ce qui se passe du point de vue politique : "Elle n'a pas pris la responsabilité politique de demander l'évacuation".

La Maire de Paris



Article :





En photo: En 2015, la Ville demande à la justice une ordonnance pour l'évacuation de son premier camp de migrants © Paris Tribune Archives.

