Signature du protocole d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 entre l'Etat, SOLIDEO et le COJO



Photo : Gros plan sur la démonstration de plongeon depuis le pont Alexandre-III pendant les Journées Olympiques à Paris le 23 juin 2017 © Arthur Crbz CC BY-SA 4.0 Lire : La SOLIDEO placée sous la tutelle de trois ministères, qu'est-ce que c'est ? Photo : Gros plan sur la démonstration de plongeon depuis le pont Alexandre-III pendant les Journées Olympiques à Paris le 23 juin 2017 © Arthur Crbz CC BY-SA 4.0 Ce jeudi 14 juin 2018 à l'Hôtel de Ville de Paris, Edouard Philippe, Premier ministre, Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente de l'établissement public national à caractère industriel et commercial, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), et Tony Estanguet, Président du COJO, signent le protocole d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, en présence notamment de Laura Flessel, ministre des Sports, et de Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées. Anne Ani

